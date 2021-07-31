В Тюмени набирает популярность тэг-регби

Фото Федерации регби Тюменской области

В Тюмени реализуют проект по популяризации игры в бесконтактный регби или тэг-регби. Контакты и столкновения в этом подвиде американской игры заменили срывом лент, которые закреплены на поясе шорт. Благодаря этому участниками смогли стать дети любой комплекции.

В оригинальном виде спорта ценятся игроки крупной комплекции, однако в тэг-регби может играть любой. Задача – передавая мяч назад, занести его в зачетное поле соперника, задача защиты – помешать ему и сорвать с соперника ту самую ленту, пишет "Вслух.ру".

"Этот формат не новый для нашей страны – он включен в Президентские спортивные игры для школьников. Благодаря тому, что в тэг-регби отсутствует контакт, уровень травматизма снижен до минимума. Вместе могут играть даже мальчики и девочки", – прокомментировал президент Федерации регби Тюменской области Евгений Грязнов.