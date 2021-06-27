Регбисты ТВВИКУ вышли в финал Кубка Вооруженных Сил РФ

Фото - пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова по итогам второго тура дивизиона "Центр" регионального этапа Кубка Вооружённых Сил Российской Федерации по регби-7 возглавила турнирную таблицу.

До этого команда ТВВИКУ выиграла первый отборочный тур в Казани.

Всего в пяти дивизионах регионального этапа Кубка Вооружённых Сил Российской Федерации по регби-7 от Владивостока до Санкт-Петербурга проведено 62 игры.

Основными конкурентами для нашей команды стал Омский автобронетанковый инженерный институт, занявший 2 место.

3 место у команды Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища.

Впервые Кубок Вооружённых Сил Российской Федерации по регби прошел в 2019 году в Москве при участии 15 военных вузов страны. В тот год наша команда заняла 4 место. В 2020 году Кубок собрал 20 команд. Успех, как и в первом розыгрыше Кубка ВС РФ, праздновали курсанты Военного института физической культуры из Санкт-Петербурга. В этом году на Кубок заявились 33 команды.

По итогам второго отборочного тура 14 лучших команд, в числе которых теперь уже и ТВВИКУ, сформируют финальный этап Кубка ВСРФ в Севастополе, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.