ФК "Тюмень" выйдет на поле против команды "Крылья советов-2"

Фото пресс-службы ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проведет матч с командой "Крылья Советов-2" 12 сентября в Самаре. Это будет пятая игра тюмецев в новом сезоне ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.

Три прошлых матча для ФК "Тюмень" закончились победой, каждый со счетом 2:0. Уступили им "Лада" из Тольятти, "Лада" из "Димитровграда" и "Динамо" из Барнаула. Еще один матч с "Новосибирском", проходивший под ливнем с грозой, окончился ничьей 1:1. На данный момент тюменский клуб в общей турнирной таблице находится на четвертом месте, уступая "КАМАЗу" из Татарстана.

Следующий соперник команды - "Крылья Советов-2" - занимает 13-е место, с одним выигрышем и тремя проигрышами, сообщает сайт ПФЛ. Потому шансы "Тюмени" на победу оцениваются на уровне 80,95%, пишет "Вслух.ру".

Напомним, в августе футболисты "Тюмени" выбыли из розыгрыша Бетсити Кубка России на стадии 1/28 финала, проиграв пермской "Звезде" со счетом 2:1. В новом сезоне ФК "Тюмень" выступает под руководством главного тренера Игоря Меньщикова, который вступил в должность до пандемии и до ограничительных мер успел только провести тренировочные сборы.