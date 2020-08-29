МФК "Тюмень" поборется за третье место чемпионата России

Фото пресс-службы МФК "Синара" (Екатеринбург)

Клубы Суперлиги по мини-футболу проведут завершающие игры Париматч-Чемпионата России. За бронзовые медали продолжают бороться МФК "Тюмень" и команда Екатеринбурга "Синара".

В соседнем областном центре состоялись первые два поединка серии. Со счётом 4:3 МФК "Тюмень" уступил своему сопернику во время первого поединка – 25 августа. Но уже на следующий день тюменский клуб победил с большим отрывом – счёт поединка 4:1.

Главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов сообщил, что игра была тяжёлой, встречались сложные моменты. Однако спортсмены выполнили установку тренера на 150%, и серия переезжает в Тюмень. Тренер отметил, что соперники равны по силам, и итоговый результат будет зависеть от небольших нюансов – кто кого перетерпит в оборонительных действиях, кто реализует свои моменты.

Игрок МФК "Тюмень" Камиль Герейханов рассказал, что все ошибки первой игры спортсмены разобрали сразу после неё, и на вторую игру вышли с другим настроем и ещё большим желанием победы. В плей-офф у команды было четыре поражения подряд, и сейчас команда МФК "Тюмень" смогла немного реабилитироваться.

Завершающие матчи пройдут в СК "Центральный" 29 и 30 августа в 13:00 часов при пустых трибунах. Если счёт по итогам серии окажется равным, nj решающий, пятый поединок проведут 2 сентября.

Сейчас за золото Париматча-Суперлиги соревнуются МФК "КПРФ" и "Газпром-Югра", пока что в серии со счётом 2:0 лидером является МФК "КПРФ", пишет "Вслух.ру".