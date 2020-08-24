В Тюмени пройдут соревнования по текболу

Спортивное мероприятие на улице "Текбол — для всех!" пройдет в рамках окружного форума добровольцев "Добро за Уралом" в Тюмени 28 августа. Это первое городское спортивное событие для людей с ограниченными возможностями здоровья различных возрастных групп.
Текбол включает в себя пять подвидов: непосредственно текбол — для футболистов, текис — игра пляжными ракетками и теннисным мячом, текпонг — настольный теннис, кветч — для любителей гандбола и текволей — игра для волейболистов.
Участники, разделившись на команды, смогут сыграть в два подвида текбола. По результатам всех игр будут определены команды-победители.
"Игры пройдут на специально разработанных столах с изогнутыми бортами, что позволит получить правильный отскок мяча, избежать травм и держать социальную дистанцию", — сообщает Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".
Регистрация участников продлится до 26 августа на сайте Добро.ру.
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