В Тюмени пройдут соревнования по текболу

Фото: группа "ТООО ВОИ" / vk.com

Спортивное мероприятие на улице "Текбол — для всех!" пройдет в рамках окружного форума добровольцев "Добро за Уралом" в Тюмени 28 августа. Это первое городское спортивное событие для людей с ограниченными возможностями здоровья различных возрастных групп.

Текбол включает в себя пять подвидов: непосредственно текбол — для футболистов, текис — игра пляжными ракетками и теннисным мячом, текпонг — настольный теннис, кветч — для любителей гандбола и текволей — игра для волейболистов.

Участники, разделившись на команды, смогут сыграть в два подвида текбола. По результатам всех игр будут определены команды-победители.

"Игры пройдут на специально разработанных столах с изогнутыми бортами, что позволит получить правильный отскок мяча, избежать травм и держать социальную дистанцию", — сообщает Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Регистрация участников продлится до 26 августа на сайте Добро.ру.