В Тюменской области будут развивать футбол в рамках проекта "Спорт — норма жизни"

Российский футбольный союз (РФС) и Минспорт России заключили с Тюменской областью и региональной федерацией футбола соглашение о развитии футбола. Цели соглашения напрямую связаны с реализацией федерального проекта "Спорт — норма жизни" и стратегии развития футбола в России до 2030 года.

В церемонии подписания участвовали президент РФС Александр Дюков, руководители всех регионов и Федераций футбола. Тюмень представляли губернатор Александр Моор и председатель Федерации футбола Александр Попов.

В рамках соглашения в регионе планируется планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности футбола, расширить географию региональных и муниципальных соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов, сообщает пресс-служба РФС.

Аналогичные соглашения подписаны с администрациями и региональными федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской и Ульяновской областей. Потенциал развития массового и профессионального футбола в перечисленных регионах огромен. Совместная работа Минспорта с РФС, администрациями регионов и Федерациями футбола на благо этого вида спорта будет эффективной, уверен министр Олег Матыцин.

Соглашения позволят систематизировать работу по дальнейшему развитию спорта номер один в этих регионах, определить ключевые цели и необходимые мероприятия для их достижения, а также распределить сферы ответственности между региональными властями и федерациями футбола, Министерством спорта РФ и РФС, считает президент РФС Александр Дюков. "Как я уже не раз отмечал ранее, заключение таких соглашений — это новый системный подход РФС к работе с теми субъектами РФ, которые заинтересованы в развитии футбола на своей территории", - отметил Дюков.

Для тюменского футбола сотрудничество с РФС открывает новые возможности и перспективы, подчеркнул Александр Моор. По его мнению, это будет способствовать развитию массового футбола, проведения соревнований различного уровня, модернизации системы подготовки спортивного резерва, обучения и повышения квалификации тренеров, судей и специалистов по футболу из муниципальных образований.

В Тюменской области футбол - один из самых массовых видов спорта: им занимается более 35 тысяч человек, однако до сих пор в регионе есть дефицит хороших общедоступных полей стадионов для массового вовлечения жителей региона в спорт, нужно улучшать систему подготовки резерва и уделять больше внимания футболу в школах и институтах. Председатель региональной Федерации футбола Тюменской области Александр Попов считает, что сотрудничество поможет решить эти и многие другие вопросы.