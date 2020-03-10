Юниорская сборная Тюменской области выиграла медальный зачет первенства России по дзюдо

16:11 10 марта 2020
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Фото: пресс-служба центра "Тюмень-дзюдо"

На минувшей неделе в Тюмени прошло первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. В неофициальном медальном зачете среди субъектов первое место досталось хозяевам турнира.

В первенстве приняли участие более 500 спортсменов из 60 субъектов, которые боролись за медали турнира и места в национальной сборной команде.

Дзюдоисты Тюменской области завоевали шесть наград: одну золотую, две серебряные и три бронзовые. В категории до 48 кг победу одержала Алина Сергеева. Серебряными призерами стали Венера Машаева (до 52 кг) и Азамат Плиев (до 100 кг). Бронзовые медали выиграли Иван Черных (до 66 кг), Джавад Гусейнов (до 100 кг) и Любовь Орлова (до 78 кг). Все спортсмены представляют центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В неофициальном медальном зачете среди субъектов первое место досталось спортсменам из Тюменской области, по пять наград у команд Санкт-Петербурга и Чеченской республики. Больше всего золотых медалей — по две — выиграли атлеты Кубани, Свердловской области и Москвы. 

Теги: дзюдо
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