Воспитанники ОСШОР Луизы Носковой завоевали призы первенства Тюменской области по лыжным гонкам

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Первенство Тюменской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек состоялось в Заводоуковске. В соревнованиях приняли участие сборные команды муниципальных образований по возрастным категориям 17-18 и 15-16 лет.

Результатами отличились воспитанники ОСШОР Луизы Носковой. 29 февраля в гонке на 3 км среди девушек 15-16 лет первой финишировала Дана Шевелева. На четвертой позиции оказалась Анастасия Чурилова, в десятке сильнейших – Виктория Михайлова.

В тот же день юноши 17-18 лет участвовали в гонке на 10 км. Лидером стал Никита Терёхин, на втором месте – Евгений Полушин. Оба тренируются в ОСШОР Л.Н. Носковой. Не менее результативными оказалась гонка на 5 км у юношей 15-16 лет. Первое место завоевал Матвей Морозов, лишь 5 секунд уступил ему Руслан Меньшиков.

1 марта в гонке свободным стилем на 5 км Вероника Таушканова завоевала второе место среди девушек 17-18 лет. Лыжницы Полина Чекменева и Елизавета Москвина попали в топ-10.

Анастасия Чурилова завоевала серебро на той же дистанции среди девушек 15-16 лет. Бронза у Даны Шевелевой.

Юноши из Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Николаевны Носковой были близки к тому, чтобы 1 марта занять весь пьедестал почета, однако бронза досталась соперникам из других команд.

Среди юношей 15-16 лет в гонке свободным стилем на 10 км чемпионом стал Матвей Морозов, на втором месте – Глеб Некрасов. Руслан Меньшиков остановился в шаге от призового места и стал четвертым.

В возрастной категории 17-18 лет на той же дистанции выиграл Никита Терёхин. Вторым финишировал Евгений Полушин. На четвертом месте Дмитрий Карасов, Владимир Баданин – пятый.