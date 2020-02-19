Кубок и Первенство России по бодибилдингу в Тюмени примет более 1000 спортсменов из 75 регионов

Фото предоставлено организаторами

Федерация бодибилдинга Тюменской области проводит грандиозное событие - 33 Кубок и Первенство России по бодибилдингу. В Тюмень приедут более 1000 спортсменов из 75 регионов России и ближнего зарубежья. Ожидаемое количество посетителей турнира - более 3000. Мероприятие будет проходить 16-20 апреля в СК "Центральный".

Цели мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей и подростков, популяризация занятий бодибилдингом, бодифитнесом и фитнесом среди подрастающего поколения, повышение уровня спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта. Выявление сильнейших спортсменов России.

Федерация бодибилдинга Тюменской области отмечает 20-летний юбилей 19 апреля 2020 года. За этот период было проведено 2 Чемпионата Европы, Чемпионат России, международные гран-При с участием звезд мирового уровня. Спортсмены Тюменской области являются Чемпионами Мира, Европы, России. Количество членов федерации за последние 3 года увеличилось в 4 раза.

Задачами проведения спортивного мероприятия являются:

· выявление сильнейших спортсменов по бодибилдингу;

· отбор спортсменов в спортивные сборные команды России для участия в международных официальных спортивных соревнованиях;

· подготовка спортивного резерва;

· выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации.

В рамках мероприятия для посетителей соревнований пройдет борьба за звание абсолютного победителя Кубка, фото и автограф-сессия с лучшими спортсменами России, розыгрыши спортивных призов, состоится выставка спортивного оборудования, питания, одежды.

Главный судья соревнований: Судья всероссийской и международной категории, ЗМС России по бодибилдингу - Проскурякова Н.Г. (Тюмень);

Судьи - комментаторы: Судьи международной категории - Абрамова Н. Ю. (Москва) и Назаренко А. Ю. (С-Петербург).

Официальная поддержка:

1. ОО "Федерация бодибилдинга Тюменской области".

2. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

3. СК "Центральный".

Официальные страницы мероприятия:

ВКонтакте - https://vk.com/fbb_to

Instagram - https://www.instagram.com/fbbto/

Приобрести билеты:

Кассы.ру https://tyumen.kassy.ru/event/2-2227/

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