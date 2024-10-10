В Тюмени прошел областной чемпионат по бодибилдингу

В поселке Московском развернулся спортивный праздник красоты и силы - чемпионат Тюменской области по бодибилдингу.

На сцену вышли 100 спортсменов из 13 фитнес-клубов региона.

В рамках чемпионата прошли состязания по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, эстетическому фитнесу, фит-моделингу. Также в категориях детский фитнес и детский бодибилдинг себя проявили юные спортсмены от 6 лет и старше.

Абсолютными победителями в своих номинациях стали тюменцы Юрий Романов, Руслан Сатаев, Иван Сауков, Егор Левкин, Анна Вихрева, Инна Винникова, Сергей Кузьмин.

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"Несмотря на то, что многие спортсмены регулярно раз-два в год выступают на наших областных турнирах, нам каждый раз удается выявить новых потенциальных чемпионов. В этот раз открытием для нас стала тобольская спортсменка Наталья Флягина. Девушка выступала впервые, но ей удалось завоевать второе место чемпионата", - отметила председатель федерации бодибилдинга Тюменской области Наталья Проскурякова.

На областных стартах бодибилдеры сражались за путевку на чемпионат России, который пройдет в конце октября в Екатеринбурге. Туда отправятся 30 спортсменов. Кроме того, осенью следующего года, впервые за несколько лет, команда из ста представительниц российского бодибилдинга официально представит нашу страну на чемпионате мира в Японии.