Тюменцам 55+ организовали мастер-класс по сальсе

Активные тюменцы 55+ даже выходной день проводят с пользой для здоровья, посещая проект "Игры с умом. Продленка", реализуемый волонтёрами-нефтяниками в партнерстве с Региональном центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации, которые организуют досуг тюменцев 55+ в выходные дни с пользой для здоровья. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

5 октября состоялась первая субботняя встреча, объединившая за чашкой чая более 40 тюменцев старшего поколения.

В ритме кубинских танцев под руководством профессионального тренера участники разучили основные движения и шаги. Помимо отличного настроения, такая активность позволила получить еще и приемлемую физическую нагрузку. Затем организаторы провели зарядку для ума – настольные игры вызвали неподдельный интерес. Такие методы нагрузки помогают развить память, внимание и способствуют снижению утомляемости и развитию мозговой деятельности, игровой формат позволяет прокачать ассоциативное мышление.

"Волонтёры нашей команды получили много теплых отзывов от первой встречи. Благодарим участников за вовлеченность и такой живой отклик, впереди у нас еще много ярких встреч", - отмечает Юлия Сазонова, автор волонтерского проекта, который проходит при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города".

"Не первый раз посещаю мероприятия волонтёров-нефтяников и всегда остаюсь в восторге от организации. Наши встречи всегда оставляют самые положительные эмоции. Сегодня мы познакомились с новыми видами игр и хорошо провели время в компании уже знакомых людей. Обязательно приду на следующую встречу", - отметила Татьяна Васильева, активист проекта "Бабушки особого назначения".

Следующее занятие состоится 16 ноября. Предварительная регистрация на мероприятие ОБЯЗАТЕЛЬНА. Телефон для записи: 8 (3452)51-77-05.

Быть в курсе мероприятий и получить более подробную информацию можно на областном интернет-портале "Старшее поколение" или на странице Благфонда "Старшее поколение" "ВКонтакте".