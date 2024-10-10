В Тюмени обсудили развитие проекта "Za самбо"

Прошло очередное заседание общественного совета регионального проекта "Za самбо". Напомним, что проект стартовал по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.

Проект "Za самбо" в нашем регионе начали реализовывать в июле 2022 года под руководством заместителя губернатора Алексея Райдера и секретаря регионального отделения "Единой России", председателя общественного совета партийного проекта "Zа самбо" Андрея Артюхова.

Главная цель инициативы - развитие и популяризация самбо как национального вида спорта. И с этими задачами Тюменская область успешно справляется – подтверждением тому являются итоги мониторинга, которые представил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин. По данным на октябрь 2024 года, сейчас самбо занимаются 4997 жителей региона из 18 муниципальных образований. Это на 1470 больше, чем в 2023 году.

- Большую роль в продвижении играет проект "Самбо в школу". В этом году к нему присоединились 7 общеобразовательных учреждений. В общей сложности в нашем регионе учащиеся 36 школ из 13 муниципальных образований занимаются самбо. Для реализации внеурочных занятий по самбо в этом и прошлом годах были приобретены порядка 30 ковровых покрытий, которые передали в учреждения области. Сейчас ведутся переговоры по внедрению проекта еще в семь муниципальных образований: Армизонский, Юргинский, Абатский, Вагайский, Казанский, Ярковский и Исетский районы, - отметил Евгений Хромин.

Также данный вид единоборств развивается и среди студентов. Он представлен в 5 высших учебных заведениях и 2 профессиональных образовательных организациях.

Председатель Тюменского областного регионального отделения Всероссийской федерации самбо Николай Мыцик рассказал об успехах спортсменов нашего региона, прошедших мероприятиях и итогах работы за 2023-2024 год, а также наметил векторы развития на новый сезон. Николай Сергеевич отдельно отметил, что большой вклад в самбо Тюменской области вносят курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. В 2024 году уже троим спортсменам этого учебного заведения присвоили звание мастера спорта.