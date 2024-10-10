В Тюмени назвали победителей конкурса чтения по Брайлю

В областном реабилитационном центре "Родник" подвели итоги конкурса чтецов по системе Брайля. Участие в нем приняли слабовидящие и незрячие жители Тюменской области старше 16 лет.

- Примечательно, что конкурс прошёл в год 25-летия появления традиции областных брайлевских соревнований. В этом году на нем вновь присутствовали наши ветераны – Любовь Лушникова, Нина Григорьева, Пётр Фрезе, которые, начиная с 1999 года, принимали участие практически во всех активностях, – рассказала руководитель специальной библиотеки для слепых, филиала ТОНБ Светлана Волхонцева.

За звание лучшего чтеца состязались участники из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска и Нягани. Конкурсанты на время прочитали отрывки из произведений в прозе и стихах. В честь 80-летия региона участникам были предложены тексты писателей-земляков, чьи имена являются гордостью Сибири – автора исторических романов Вячеслава Софронова и ненецкого поэта Леонида Лапцуя.

Также брайлисты написали диктант, перенесли прочтенный отрывок текста на бумагу с помощью грифеля и прибора для письма по Брайлю, ввели и отредактировали текст с листа на специальном дисплее.

Уверенную победу в состязании одержала Дана Наймушина, два вторых места заняли Любовь Лушникова и Пётр Фрезе, три третьих места завоевали Нина Григорьева, Дмитрий Дереча и Дмитрий Гукин.

- Результат показательный – три призовых места у представителей старшего поколения брайлистов и три у ребят из Ялуторовского филиала Тюменского медицинского колледжа. Эстафету брайлевского чтения и письма в Тюменской области достойно подхватывают наши молодые читатели! –поделилась специалист по инклюзии специальной библиотеки для слепых, филиала ТОНБ Наталья Россомахина.

Специальные призы "За смелое начало" от Тюменской областной организации ВОС вручили дебютантам конкурса.

Победитель и призёры могут претендовать на участие в пятом всероссийском конкурсе "Браилиада" в 2025 году.