Полпред Жога предложил уральским регионам взять пример с Югры

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога отметил проект Югры "Доброслужащие" и рекомендовал другим регионам применить этот опыт на своих территориях.

Суть горского проекта в том, что чиновники разного уровня берут две недели отпуска за свой счет и после специального обучения едут работать в новые регионы РФ, где работают волонтерами в госпиталях, на раздаче гуманитарной помощи, выполняют другую работу.

"Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей Победы и демонстрацией нашей общей ответственности", – подчеркнул Жога во время своего первого заседания Совета при полпреде.