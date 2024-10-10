В Тобольске запустили до Тюмени борт имени Менделеева

Тобольское ПАТП запустило новый туристический бренд междугородних автобусов большого класса. В рейс вышел первый брендированный автобус – "Борт Дмитрия Ивановича Менделеева". Событие приурочили к году великого земляка.

В прежнем бренде тобольских автобусов была космическая тематика.

Предприятие планирует подготовить пять автобусов марки Yutong, вместимостью 51 посадочное место. Они будут задействованы на междугородних маршрутах и туристических перевозках. Каждый из автобусов украсят в стиле "Тобольск – ключ к Сибири" и посвятят одной из знаменитых личностей Тобольска - Дмитрию Менделееву, Петру Ершову, Александру Алябьеву, Семену Ремезову и Василию Перову. Это стилистическое направление подчеркнёт статус Тобольска как центра туризма.

Прокатиться с комфортом на лайнере "Менделеев" можно по маршруту "Тобольск-Тюмень" и обратно.