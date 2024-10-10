КПД на два дня соберет в Тюменском технопарке самых креативных бизнесменов

Форум креативных предпринимателей "КПД" 11 октября начнется в Тюмени, в течение двух дней в Технопарке будут дискутировать представители органов власти, лидеры креативного сообщества, инвесторы, HR-специалисты, маркетологи и многие других.

На форуме ждут участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Красноярска, Екатеринбурга, Кургана, Югры, Ямала и Тюменской области.

Установочная панельная дискуссия, которая начнется 11 октября в 13:00, даст старт форуму креативных предпринимателей "КПД". Среди наиболее острых тем, которые поднимут на ней, – роль и место креативных индустрий в экономике региона, стратегия развития до 2030 года, пересечение с традиционными секторами экономики и инструменты развития.

В 14:30 запланировано открытие форума "КПД" и проекта "Тюменская марка".

В 15:00 состоится презентация кластера креативных индустрий – это еще одна базовая сессия, которая направит участников на работу в правильном фокусе в течение всего форума. В этой дискуссии примут участие президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева, первый вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров и другие.

В 16:00 11 октября на сессии "Борьба за таланты" представители HR из разных сфер будут искать ответ на вопрос, какие условия нужно создать в регионе, чтобы сюда приезжали жить и работать лучшие креативные кадры со всей страны.

12 октября в 13:00 в "Альфа-зале" Технопарка состоится первое заседание клуба продюсеров креативных индустрий. В это же время пройдет сессия "Инструменты развития кино", на которой представители сферы будут формировать параметры работы кинокомиссии в Тюменской области.

В 14:00 креативные предприниматели защитят свои проекты перед инвесторами и, возможно, получат предложения о дальнейшем сотрудничестве.

Узнать подробности форума и подать заявку можно на сайте tarkitmn.ru