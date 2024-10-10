Тюменские преподаватели ДШИ участвуют в конкурсе на звание лучшего в своей профессии

В Екатеринбурге 10 октября начинается окружной этап Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" 2024 года.

В этом году в окружном этапе участвуют 11 преподавателей из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Югры и Ямала.

Нашу область в номинации "Лучший преподаватель детской школы искусств" представляет Анна Щеголькова из Тобольской ДШИ имени А.А. Алябьева, в номинации "Лучший молодой преподаватель детской школы искусств" – Олеся Зенченко из Онохинской ДШИ Тюменского района.

Ежегодный конкурс Минкультуры России направлен на сохранение и развитие системы художественного образования и поддержку преподавателей детских школ искусств. Конкурс проводится с 2009 года.

Окружной этап конкурса проводится среди преподавателей детских школ искусств, которые достигли высоких результатов в области педагогики и стали победителями в региональном этапе.

Конкурсантов ждут следующие испытания: самопрезентация, открытый урок, методический семинар, отраслевая дискуссия.