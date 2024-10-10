Тюменские преподаватели ДШИ участвуют в конкурсе на звание лучшего в своей профессии

В Екатеринбурге 10 октября начинается окружной этап Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" 2024 года.
В этом году в окружном этапе участвуют 11 преподавателей из Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Югры и Ямала.
Нашу область в номинации "Лучший преподаватель детской школы искусств" представляет Анна Щеголькова из Тобольской ДШИ имени А.А. Алябьева, в номинации "Лучший молодой преподаватель детской школы искусств" – Олеся Зенченко из Онохинской ДШИ Тюменского района.
Ежегодный конкурс Минкультуры России направлен на сохранение и развитие системы художественного образования и поддержку преподавателей детских школ искусств. Конкурс проводится с 2009 года.
Окружной этап конкурса проводится среди преподавателей детских школ искусств, которые достигли высоких результатов в области педагогики и стали победителями в региональном этапе.
Конкурсантов ждут следующие испытания: самопрезентация, открытый урок, методический семинар, отраслевая дискуссия.
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