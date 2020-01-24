Тюменцы продолжают побеждать на Втором этапе X Зимней Спартакиады учащихся по лыжным гонкам

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Второй соревновательный день X Зимней Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам, которая проходит в Тюмени, принес хозяевам соревнований новые медали. В активе тюменцев – золотая и серебряная награды.

В спринте свободным стилем на 1,4 км среди девушек лучшей стала воспитанница Областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой Елизавета Бекишева, которая днём ранее завоевала золото в гонке на 10 км классическим стилем. Снежана Пелевина, также представляющая ОСШОР Л.Н. Носковой, заняла четвертое место, Анна Хоботова финишировала пятой. Среди мужчин в спринте на 1,7 км свободным стилем серебряную медаль выиграл воспитанник ОСШОР Л.Н. Носковой Даниил Окунев.

Впереди спортсменов ждет гонка свободным стилем на 5 км для девушек и 10 км для юношей, запланированная на 24 января. Завершится второй этап X Зимней Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам эстафетой 25 января.

Напомним, по результатам гонок две команды получат право представлять Уральский федеральный округ на всероссийском этапе X Зимней Спартакиады учащихся страны по лыжным гонкам. За эту честь борются 6 команд.