GEOsport опережает события по-черному

26 ноября весь мир примет участие в глобальной распродаже — знаменитой "черной пятнице". Все игроки рынка уже на низком старте, но лишь немногие из них решаются начать распродажу раньше установленного дня. Однако в число тех, кто предлагает присмотреться к суперценам на неделю раньше, вошли тюменские фитнес-клубы GEOsport. Рассказываем, почему их предложение в честь "черной пятницы" — то, на что стоит обратить внимание.

"GEOsport — это территория достижения целей" — говорится на официальном сайте фитнес-клубов. В Тюмени их два — один удобно расположен в центре города, на улице Севастопольской, и особенно привлекает клиентов наличием 20-метрового бассейна, а второй находится в заречной части города — на улице Эрвье. Оба клуба отличаются современным оснащением и комфортными условиями: в просторных тренажерных залах всегда свежий воздух благодаря профессиональной системе очистки, а большой парк тренажеров обеспечивает отсутствие очередей в часы пик. Кроме того, в залах GEOsport есть выделенные зоны для занятий кроссфитом и TRX, так что скучными ваши тренировки точно не будут.

Те, кто индивидуальному тренингу предпочитают групповой, высоко оценят широкое расписание групповых тренировок как для взрослых, так и для детей, а в особенности то, что их можно посещать без предварительной записи. Сегодня душа требует энергичных танцев, а завтра внезапно потянуло на йогу? Не проблема: приходите и занимайтесь, чем хочется сегодня.

Бассейн на Севастопольской — одна из любимых зон клуба как у взрослых, так и у детей. Первые с удовольствием плавают в нем после тренировок, вторые с малых лет учатся уверенно держаться на воде, а потом дорастают до настоящих соревнований и медалей благодаря профессиональным тренерам.

Благодаря грядущей "черной пятнице" тренировки в фитнес-клубе на Севастопольской с таким широким функционалом будут доступны абсолютно каждому: месяц занятий без каких-либо ограничений обойдется всего в 2 450 рублей в месяц. Главное – успеть забронировать эту цену. Старт бронирования объявлен на 22 ноября. Узнать все подробности можно на сайте GEOsport или по телефону: 538-125.