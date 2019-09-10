Лыжники ОСШОР Л.Н. Носковой блестяще выступили на первенстве Тюменской области

Фото: МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольск

Открытое летнее первенство Тюменской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек прошло в минувшие выходные, 6–8 сентября, в Заводоуковске на базе СК "Сосновый бор".

Воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой показали блестящие результаты.

В первый день спортсмены соревновались в кроссе. Среди юношей в возрастной группе юноши 17–18 лет на дистанции 5 км весь пьедестал заняли воспитанники школы: Владимир Баданин, Даниил Сорокин и Данил Очетов, финишировавшие первым, вторым и третьим соответственно.

Высокие результаты показали и девушки. Лучшими стали лыжницы ОСШОР Луизы Носковой: Анна Хоботова, Елизавета Бекишева и Виктория Парыгина.

Среди юношей 15–16 лет на дистанции 3 км первые два места также завоевали спортсмены ОСШОР Никита Малюгин и Александр Подольников. На дистанции 2 км золото взяла Дана Шевелева, третьей пришла Ольга Карькова.

Второй день соревнований не стал менее успешным для воспитанников учреждения в гонке на лыжероллерах.

Лидерами на десятикилометровой дистанции в возрастной категории 17–18 лет стали Данил Очетов и Даниил Сорокин. Среди девушек в пятикилометровой гонке в первой тройке финишировали Снежана Пелевина, Екатерина Носырева, Людмила Лескова — все являются воспитанницами ОСШОР Л.Н. Носковой.

Среди участников 15–16 лет на дистанции в 5 км серебро завоевал Никита Малюгин. Валерия Лукашкова и Дана Азаматова заняли первое и третье места соответственно на трассе 3 км.