Год фитнеса на выгодных условиях: скидка 25% на карты в GEOsport

"Готовь сани летом, а телегу зимой" — так звучит старинная народная мудрость, которая по-прежнему имеет смысл, но ее форму вполне можно было бы скорректировать. Заготовить для себя годовую карту фитнес-клуба в период летних скидок — вот что теперь по-настоящему актуально! Тем более когда речь идет о таких предложениях, которые не могут оставить равнодушным никого.

С жарким летом приходят жаркие скидки и возможность задуматься не только о летнем отдыхе, но и о более холодном периоде, когда отдых будет таким же объектом желания, но вариантов для его воплощения станет куда меньше. Осенью каждый второй городской житель ощутит нехватку солнца и эмоциональный спад, и тогда на помощь придут энергичные групповые тренировки, которые во всем многообразии представлены в GEOsport. С первым снегом и наступлением холодов особенно приятно будет вспомнить, что годовая карта, оформленная летом со скидкой 25%, дает возможность каждому ее обладателю посещать жаркую сауну и просторный бассейн без каких-либо ограничений: в любое удобное время и даже в самый суровый мороз. Весенний период, известный по стремлению экстренно прийти в идеальную пляжную форму, также не станет стрессом для владельцев годовых карт, ведь им понадобится лишь поддерживать результат, созданный за время работы в зале, без удара по здоровью и нервной системе.

Словом, годовая карта GEOsport — это прекрасный способ весь год находиться на связи со своим телом: тренироваться в зале и отдыхать в зоне бассейна, снимать стресс на единоборствах и гармонизировать свое состояние на йоге, восстанавливаться после травм или готовиться к таким важным событиям, как рождение ребенка. Кстати, детям в GEOsport рады: здесь всегда работает детская комната с профессиональными педагогами и воспитателями.

Приобретая годовую клубную карты GEOsport с горячей летней скидкой 25% вы экономите четверть стоимости, а значит, получаете 12 месяцев тренировок по цене всего лишь 9 месяцев. Отличное предложение, не так ли? Торопитесь воспользоваться им уже сегодня!

Фитнес-клубы GEOsport: ул. Эрвье, 22, ул. Севастопольская, 2/3. Тел.: 691-609

Скидку предоставляет ООО "Династия" в период с 1.06.2019 по 30.06.2019.