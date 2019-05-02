Турнир по самбо, посвященный Дню Победы, пройдет в Тюмени

Открытый турнир города Тюмени по самбо, посвященный Дню Победы, состоится 4 мая в Тюменском индустриальном университете. В нем примут участие более 150 спортсменов от 11 лет и старше.

Как рассказал руководитель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Николай Мыцик, открытие соревнований пройдет на Исторической площади у Вечного огня. В торжественной церемонии примут участие самбисты, судьи, болельщики. С песнями военных лет выступит хор Тюменского государственного института культуры. Ребята-спортсмены придут к мемориалу с портретами дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны, расскажут о том, в каких краях они воевали, в каких войсках служили.

Борьба за призовые места пройдет в трех возрастных категориях: среди юношей старше 11 лет, мужчин старше 17, а также среди взрослых в двух видах – спортивном и боевом самбо, пишет ИА "Тюменская линия".

"Турнир имеет статус городского, но на него приезжают команды из регионов Уральского федерального округа, заявились самбисты из Казахстана. Традиционно на нем выступают курсанты ТВВИКУ, по опыту предыдущих четырех турниров – это представители около десяти стран", – отметил Николай Мыцик.

В рамках турнира будет проходить две церемонии награждения: на одной победителей наградят медалями, грамотами и призами, во время второй настоятель одного из тюменских храмов вручит призерам иконы Георгия Победоносца, который служит покровителем воинов и силовых структур.

"Так как среди победителей есть представители других религий, мы заранее говорим, что икону они могут передать, подарить кому-то из православных друзей, знакомых. И просим не выходить на награждение тех, кому она не нужна. Но за пять лет проведения соревнований никто еще ни разу не отказался, все относятся с полным пониманием и уважением, и это радует. Наши дети, иностранные студенты, занимаясь самбо, получают не только профессиональные знания, но и впитывают культуру – это и есть сохранение традиций", - поделился Николай Мыцик.