Более 200 ребят выступили в соревнованиях по самбо в Тюмени

Турнир по самбо, посвященный памяти бойцов, погибших при исполнении воинского долга, состоялся в Тюмени в юбилейный, десятый раз. В нем приняли участие юные самбисты 11-12 и 14-16 лет из Тюменской, Свердловской, Кемеровской областей и Югры.

Всего на ковры областного центра самбо “Победа” в память солдат и офицеров, погибших на поле боя, вышли более 200 спортсменов. Наш регион представили детско-юношеская спортивная школа №1 г.Тюмени, детско-юношеский центр “Пламя”, спортивная школа “Центр дзюдо”, Тюменское президентское кадетское училище, спортивные клубы “Союз”, “Витязь” и “Самбо 72”, а также “Школа самбо” и областной центр самбо “Победа”. С тюменскими ребятами соревновались самбисты из Сухого Лога, Междуреченска, Ирбита, Нижневартовска и Сургута.

В привествии спортсменам на церемонии открытия соревнований адресовал первый зампредседателя Тюменской облдумы, председатель общественного совета партийного проекта “Единой России” “Zа самбо” Андрей Артюхов отметил, что самбо настоящий мужской вд спорта, его популярность в регионе и в стране растет.

Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова командного училища имени маршала А.И. Прошлякова, Герой России полковник Рустам Сайфуллин отметил, что соревнования для спортсмена - это настоящий праздник, турнир покажет, кто готовился ответственно, а кому стоит подтянуться.



“Турнир много лет назад был основан ветераном пограничных войск, заместителем директора центра самбо “Победа” Александром Дубравиным и проводился на базе Тюменского колледжа водного транспорта. С каждым годом количество участников соревнований растет, что очень радостно”, - рассказал председатель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Николай Мыцик.



Соревнования длились всю субботу. Среди победителей - немало тюменских ребят. Так, в весовой категории 46 кг первое место занял Мурад Кахилов из спортклуба “Витязь”, в категории 49 кг лидировал Александр Титов из центра самбо “Победа”. В категории 53 кг отличился Илья Бураков из СК “Союз”, в категории 58 кг - Георгий Мартынов из “Центра дзюдо”. Его одноклубник Кирилл Слюсарь стал лучшим в весовой категории 71 кг.

Число детей, занимающихся этим видом спорта в рамках проекта "Самбо в школу", выросло в регионе почти в девять раз: с 364 в 2022 году до 3244 человек в 2024. В проекте участвует 36 учреждений в 13 муниципальных образованиях, тогда как в 2023 году в нем было 29 школ, в 2022 — шесть. Самбо также занимаются 365 курсантов ТВВИКУ, студенты ТюмГУ, ТюмГМУ, ГАУ Северного Зауралья, ТИУ. Причем курсанты занимают призовые места на всероссийских соревнованиях.