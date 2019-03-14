Семь тысяч участников фестиваля "Крымская весна" получат билеты на чемпионат по биатлону

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Жители Тюменской области на праздничных площадках фестиваля "Крымская весна", который пройдет во всех городах и районах области 16 и 17 марта, смогут выиграть семь тысяч приглашений на чемпионат России по биатлону.

Гонка будет проходить в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 28 марта по 2 апреля 2019 года.

Сильнейшие биатлонисты России будут соревноваться в четырех дисциплинах. 28 марта в 12:15 стартуют женщины, в 15:15 – мужчины. 30 марта в 12:15 в гонку преследования пустятся женщины, мужчины – в 14:15.

Масс-старт биатлонистов состоится 31 марта. В 13:00 бегут женщины, в 15:55 – мужчины.

Завершит состязания эстафета. 2 апреля в 13:15 стартуют женские сборные, мужские сборные - в 16:15.

На стадионе для болельщиков организуют развлекательную программу с конкурсами и розыгрышами, с участием танцевальных и вокальных коллективов, диджеев и аниматоров. Развлекательные площадки расположатся на трассе в зоне финиша и в зоне питания. Зрители смогут погреться в теплом шатре, где им предложат еду и напитки.