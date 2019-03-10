Успех тюменских участников международных спортивных игр "Дети Азии" отметили на федеральном уровне

Фото пресс-службы Главного федерального инспектора Тюменской области

Воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой приняли участие в международных спортивных играх "Дети Азии" и продемонстрировали отличные результаты и стремление к победе. Успехи спортсменов отметили на федеральном уровне в рамках встречи тюменской команды с главным федеральным инспектором Тюменской области Дмитрием Кузьменко.

Торжественная встреча состоялась 7 марта в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Главный федеральный инспектор Тюменской области аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе поздравил спортсменов с высокими достижениями на международных состязаниях и выразил благодарность за упорную борьбу на стартах. Воспитанники спортивной школы Луизы Носковой получили наставления и добрые пожелания от Дмитрия Кузьменко.

Представители федеральных властей также выразили пожелания, чтобы как можно больше ребят из Тюменской области принимали участие в соревнованиях международного уровня, а также рекомендовали региональному департаменту продолжить активно оказывать поддержку, в том числе финансовую, талантливой молодежи в области спорта.

На встрече также присутствовали директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования региона Дмитрий Грамотин, заслуженный мастер спорта России по биатлону, обладатель Ордена Дружбы народов, олимпийская чемпионка, директор Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова.

"Приятно, что федеральные власти ценят работу тренеров и достижения спортсменов. Мы гордимся нашими ребятами!", - подчеркнула Луиза Носкова.

Отметим, первые зимние первых международные спортивные игры "Дети Азии" проходили в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля. Воспитанники тюменской Областной школы спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой достойно выступили на соревнованиях.

Биатлонистка Анастасия Ильенкова в составе команды Уральского федерального округа завоевала золотую медаль в "Эстафете дружбы", также тюменка взяла "бронзу" в смешанной эстафете. Также в биатлоне успешно выступала Александра Сычугова, в лыжных гонках участвовали Даниил Окунев и Даниил Очетов. Ребят сопровождали старший тренер по лыжным гонкам Николай Кошкин и тренер по биатлону Владимир Клыков.

В общем медальном зачете сборная Уральского федерального округа, в которой выступали и представители тюменской школы, вырвалась на первое место. На счету уральских спортсменов 24 медали, в том числе 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.