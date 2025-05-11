Спортивное метание ножа развивают в Тюменской области

Спортивное метание ножа включено в реестр Министерства спорта РФ и имеет официальное признание. О развитии новой дисциплины рассказал президент Федерации спортивного метания ножа Тюменской области, тренер по этому виду спорта Сергей Дроздков.

Все началось в 2001 году в Самаре в рамках "русского боя", позже переименованного в "универсальный бой". В 2015 году олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков и его команда решили выделить метание ножа в отдельный вид спорта. 1 октября 2019 года он был включен в реестр Минспорта.

Региональное отделение работало с 2023 года, а в январе 2024-го открылась полноценная федерация. Официальная дата открытия – 4 января.

– Мы занимаемся развитием и популяризацией этого вида спорта, организацией и проведением соревнований. Я также курирую развитие метания ножа в Уральском федеральном округе. Наши отделения уже есть в Челябинской и Свердловской областях, ХМАО и ЯНАО. Пока нет отделения лишь в Курганской области. Мы провели два чемпионата УФО. В 2024-м в Екатеринбурге наши спортсмены завоевали 25 наград, а в 2025-м в Тюмени – уже 30, включая золото. Есть чемпион всероссийских соревнований – ветеран СВО.

Федерация активно развивается: в конце планируется планируем провести чемпионат Тюменской области, а в конце июля – чемпионат УФО в Новом Уренгое. В планах – участие наших спортсменов в чемпионатах Азии и мира.

– Сначала было некоторое непонимание: слово "нож" пугало педагогов и директоров школ. Сейчас нас приглашают на массовые мероприятия. Недавно мы в третий раз участвовали в военно-спортивной игре для школьников "Штурм. Метелица" и в мероприятии "Офицерский вальс". О нас снимали репортажи на центральном телевидении. Мы работаем с силовыми структурами, тренируем действующих офицеров. За 2024 год через наши секции прошли более пяти тысяч человек, – рассказал Сергей Дроздков.

В реестре Министерства спорта значатся нечетные дистанции 3, 5, 7 и 9 метров – метание за рукоять, а также четные 4, 6 и 8 метров – метание за лезвие. Также проводятся соревнования по скоростному метанию: 9 ножей за 15 секунд с расстояния в 3 метра. С 2025-го спортивные разряды могут получать и люди с ограниченными возможностями, - сообщает Тюменская область сегодня.