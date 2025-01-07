Заслуженные ветераны спорта работают инструкторами

Нина Борисовна Новопашина, отличник физической культуры и спорта, проводит занятия по скандинавской ходьбе и ОФП для земляков от 50 лет и старше в парке "Затюменском".

Нина Новопашина отдала сфере физической культуры и спорта более 45 лет, с 1985 по 2000 год руководила ДЮСШ "Геолог". При ней был создан специализированный класс с продленным днем для занятий плаванием и волейболом в школе № 12. Школа "Геолог" регулярно занимала первые места в конкурсе "Тюмень спортивная", а команды волейболистов под ее руководством становились призерами первенств России.

Одновременно она работала тренером по лыжным гонкам в СШ "Водник", где тренировался будущий мастер спорта международного класса по биатлону Павел Вавилов, ставший победителем чемпионатов Европы и Всемирной зимней Универсиады, участником Олимпийских игр и многократным призером различных соревнований. Сейчас он - директор спортивной школы № 2.

Опыт Нины Борисовны в сфере физической культуры позволил ей успешно реализовать себя в обучении скандинавской ходьбой. Она привлекла тысячи людей, к этому доступному виду спорта, улучшая их здоровье. Сейчас у нее тренируются более 200 человек, в основном пенсионеры. Занятия проходят в дружелюбной атмосфере, способствуя физическому развитию участников.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.