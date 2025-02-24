В Тюмени может появиться серфинг-центр с искусственной волной

Тюмень посетили инвесторы с целью осмотра и выбора площадок для строительства серфинг-центра, аналогичный проект они уже реализуют в Москве, сообщили в Инвестиционно агентстве региона.
При поездке по Тюмени гости отметили качественную городскую среду и динамичное развитие города. С учетом активного развития термального туризма в Тюменской области и растущего спроса на спорт, создание серфинг-центра имеет большие перспективы
"В рамках встречи инвесторам предложено построить в Тюмени не просто серфинг-центр, а реализовать спортивный комплекс, включающий в себя искусственную волну для занятий серфингом, центр пляжных видов спорта, электрокартинг, а также иные виды спортивных и туристических активностей", - прокомментировал заместитель гендиректора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин.
Стороны договорились, что инвестор подготовит эскизный мастер-план с размещением спортивно-развлекательного кластера и направит его для рассмотрения.
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