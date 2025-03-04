В Тюменском районе 14 населенных пунктов остались без газа из-за аварии на газопроводе в Тюмени

22:54 04 марта 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На территории города Тюмени в районе Московского тракта повреждён газопровод высокого давления. Под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района,  расположенных по Московскому тракту, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты, заявила глава муниципалитета Ольга Зимина.

Ожидается, что газоснабжение будет восстановлено 5 марта к 9:00. 

"В настоящее время начаты аварийно-восстановительные работы. На оперативном дежурстве также  находятся бригады электрических сетей, так как возрастает потребление электроэнергии. Утром после оценки температуры в помещениях школ и детских садов будет принято решение о приёме детей", - сообщила Зимина.

Прокуратура уже организовала проверку. По ее данным, аварийное отключение газоснабжения коснулось жителей населенных пунктов Московского, Переваловского, Успенского сельских поселений.

Теги: авария , ЖКХ , Тюменский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2025