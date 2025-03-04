В Тюменском районе 14 населенных пунктов остались без газа из-за аварии на газопроводе в Тюмени

На территории города Тюмени в районе Московского тракта повреждён газопровод высокого давления. Под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района, расположенных по Московскому тракту, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты, заявила глава муниципалитета Ольга Зимина.

Ожидается, что газоснабжение будет восстановлено 5 марта к 9:00.

"В настоящее время начаты аварийно-восстановительные работы. На оперативном дежурстве также находятся бригады электрических сетей, так как возрастает потребление электроэнергии. Утром после оценки температуры в помещениях школ и детских садов будет принято решение о приёме детей", - сообщила Зимина.

Прокуратура уже организовала проверку. По ее данным, аварийное отключение газоснабжения коснулось жителей населенных пунктов Московского, Переваловского, Успенского сельских поселений.