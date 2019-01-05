Тюменский "Рубин" сыграет дома с командами из Китая

Тюменский ХК "Рубин" начинает 2019 год с матчей в родном городе. Первыми соперниками станут китайские команды: 6 января играет "КРС-ОЭРДЖИ" из Пекина, а 8 января – "Ценг тоу" из Цзилиня, пишет "Тюменская область сегодня".

Интересно, что коккейный клуб "КРС-ОЭРДЖИ" был основан лишь в прошлом году и является фарм-клубом "Куньлунь Ред Стар" из Континентальной хоккейной лиги (Россия). Задачей КРС является освоение китайцами навыков игры в хоккей.

Тюменцы играли с КРС дважды и оба раза победили: в предсезонном турнире в Тюмени с крупным счетом и в первом круге в Пекине, уже со счетом 3:1, причем китайцы открыли счет.

"Ценг-тоу" - команда, созданная в 2017 году в провинции Цзилинь, в основном составлена из россиян. В текущем чемпионате находится на 18-м месте. В первом круге на выезде "Рубин" обыграл китайскую команду со счетом 3:1. А во втором креге предыдущего чемпионата ВХЛ "Рубин" уступил на своем льду 2:4.

Так что новая встреча "Рубина" и китайской команды будет интересной, боевой, и победа "Рубину" отнюдь не гарантирована. Тем более, нынешний главный тренер китайцев Андрей Кирдяшов ранее возглавлял "Рубин" и наверняка захочет доказать, что его увольнение из "Рубина" было ошибочным.

Во Дворце спорта 6 и 8 января поклонники хоккея увидят яркую бескомпромиссную борьбу.