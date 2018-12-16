В Тюмени определились лидеры Гранд-финала Кубка России по киберспорту

Тюмень на два дня стала киберспортивной столицей России. За право участия в гранд-финале Кубка боролись 27 тысяч спортсменов по четырем дисциплинам: DotA 2, StarCraft 2, Clash Royale и Hearthstone. 32 лучших игрока вышли в финальный турнир.

В первый день соревнований, 15 декабря, в Легкоатлетическом манеже состоялось торжественное открытие соревнований и прошли полуфиналы.

Лидерами в DotA 2 в первый день стали российская команда Whites и пятерка игроков из Сербии и Хорватии Elements Pro Gaming (EPG).

За кубок StarCraft 2 в финале будут бороться Cyan из Китая и Rail_sc2 из Москвы.

В Clash Royale лучшие результаты у петербуржца Lev4ek`a и гостя из Минска Predetor`a.

Последними играли поклонники Hearthstone. Здесь фортуна улыбнулась SkyFrosty из Новосибирска и ChiakiNanami из Якутии.

Параллельно играм в манеже проходили одиночные дефиле в косплей-конвенте.

Сегодня, 16 декабря, определятся победители Гранд-финала. Мероприятия стартуют в манеже в 11:00. Официальное открытие второго дня запланировано на 12:00 - зрители увидят групповое дефиле участников косплей-конвента. Через полчаса начнутся финалы и игры за третье место. В программе предусмотрены автограф-сессии с победителями, концерт группы Gilead. Закрытие турнира начнется в 22:25 на главной сцене.

С программой можно ознакомиться на сайте турнира. здесь же идет трансляция ключевых событий.

Татьяна Тихонова