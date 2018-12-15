Кубок России по киберспорту в Тюмени можно увидеть онлайн

Фото группы "Гранд-финал Кубка России по киберспорту в Тюмени" "ВКонтакте"

Прямую трансляцию гранд-финала Кубка России по киберспорту, проходящего 15-16 ноября в Тюмени, можно будет посмотреть онлайн на сайте проекта. Ведущие трансляции поговорят с организаторами этого проекта, которые расскажут, какие персонажи представлены, как будут оценивать участников члены жюри и многое другое.

Соревнования пройдут по четырём дисциплинам: Dota 2, Hearthstone, StarCraft II и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 500 000 рублей. Эпичные поединки киберспортсменов страны будут проходить по адресу улица Луначарского, 12 в Легкоатлетическом манеже города. Стоит добавить, что зрители масштабного события также принимают участие в розыгрыше PS4 Pro. Во время прямой трансляции, которая пройдет до старта всех мероприятий, будет возможность узнать о проекте от первых лиц. Например, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит расскажет о тенденциях киберспорта в стране и почему для проведения гранд-финала был выбран именно наш город.

Примечательно, что в рамках гранд-финала также состоится косплей-конвент. Здесь зрители посетят тематические стенды, VR-площадки, GEEK- и ANIME-ярмарки и многое другое, пишет "Мой портал".