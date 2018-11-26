Тюменские лыжники откроют сезон в Затюменском парке

Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

В Тюмени встретить первый день зимы любителям лыж предлагают по-спортивному. Состязания по лыжным гонкам, посвященные памяти мастера спорта международного класса Николая Аржилова, пройдут 1 декабря в экопарке Затюменском. Поучаствовать в открытии зимнего лыжного сезона приглашают как спортсменов, так и любителей.

Соревнования пройдут свободным стилем в восьми возрастных группах: от 1998 года рождения и до 60 лет и старше. Всем лыжникам предстоит преодолеть единую дистанцию в 3 километра. Состязания начнутся в 10.30. Первыми свой профессионализм продемонстрируют юноши и мужчины, после них на старт выйдут девушки и женщины.

Для участия в гонках командам необходимо предоставить заявки на соревнования по установленной форме и карточки участников, участников, заявляющихся лично, просят предоставить медицинскую справку, заверенную медицинским учреждением. Более подробная информация по телефону: 8 (3452) 283-351.