В Тюмени пройдет региональный этап всероссийской акции "Уличный красава"

Фото группы “Уличный красава” в социальной сети “ВКонтакте”, https://vk.com/streetkrasava

Региональный этап всероссийской акции "Молодежки ОНФ" по дворовому футболу "Уличный красава" пройдет 24 ноября в спорткомплексах "Строймаш" и "Прибой". По итогам муниципальных отборов в него вышли 20 команд: восемь из старшей группы и 12 – из младшей.

Всего в отборочных играх в Тюменской области приняли участие более 50 команд. По две команды вышли на региональный этап от Тюменского, Викуловского, Вагайского районов, Ялуторовска, Тобольска и Тюмени. По одной команде – из Исетского, Упоровского, Ялуторовского, Юргинского, Омутинского, Армизонского, Бердюжского районов и Заводоуковска.

Начало матчей на каждой площадке в 11:00. Команды сыграют отборочные матчи, затем пройдут матчи на третье место и финал.

"Уличный красава" – всероссийская акция по дворовому футболу, которую проводит "Молодежка ОНФ" совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Это самые масштабные состязания по дворовому футболу, главным призом в котором станет футбольное поле рядом с домом. Финал всероссийской акции пройдет на стадионе, на котором играли легенды мирового футбола на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018.

Во всех этапах акции участвуют обычные подростки – это не команды и учащиеся специализированных спортшкол, академий футбола, футбольных и мини-футбольных школ.