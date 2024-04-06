Как "договориться" со своим телом, рассказала эксперт

Можно ли изменить вес с помощью тренировок, рассказала специалист по движению, фитнес-тренер с 40-летним стажем Марина Денисова.

Для того чтобы изменить вес тела, по словам Марины Денисовой, нужна кропотливая работа. Для этого необходимы высокоинтенсивные нагрузки − такие как бег, прыжки. Таким образом, использовать придется те энергетически затратные программы, при которых очень сильно расходуются калории.

– Во время таких занятий вы будете сильно потеть и интенсивно дышать. И это должен быть цикл − минимум два раза в неделю такой интенсив. Но только если ваши суставы и связки к этому готовы. Плюс рациональное питание. Собственно, это все, что нужно для снижения веса, – подытожила специалист.

Лучше заниматься, например, по "системе пилатеса", которая развивает все группы мышц. Она ставит целью улучшить подвижность, позволить всем суставам тела сохранить свою функциональность и стать немного здоровее. Проще говоря, это смесь упражнений "сила плюс растягивание".

Инструктор советует ориентироваться не на формы, а на внутреннее содержание. Она объясняет, что в погоне за телом своей мечты можно загнать себя, а современные люди и так живут в "загонах". Они чрезмерно увлечены процессом выживания и успешности, и в связи с этим просто пролетают над своей жизнью, сообщает Тюменская область сегодня.