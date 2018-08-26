Тюменцы с ОВЗ смогут заниматься паратхэквондо

В Тюмени начался набор в секцию паратхэквондо для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Тренировки будет проводить тренер высшей категории Абдуразиз Магомедов. Записаться в секцию можно по телефону 8 909 740 44 66.

Как пишет "Вслух.ру", набор желающих определяется по классификации: К41 - двусторонняя ампутация от плеча или дисмелия, К42 - односторонняя ампутация выше локтя, двусторонняя ампутация или дисмелия, К43 - двусторонняя ампутация от или ниже локтя или дисмелия и К44 - односторонняя ампутация кисти или дисмелия, односторонняя ампутация стопы, нарушение работы мышц, строения кости, паралич.



Отметим, что паратхэквондо включено в официальную программу Паралимпийских игр 2020 в Токио. Правила соревнований, техника, площадка для соревнований, пояса спортсменов не отличаются от обычного тхэквондо. Однако в паралимпийском виде спорта запрещены удары в голову - только в жилет-корпус. Развитием паратхэквондо активно занимаются во многих регионах России — Москве, Дагестане, Северной Осетии-Алании, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской области, Чечне.