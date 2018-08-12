"Жемчужина Сибири" - один из лучших биатлонных комплексов в Европе

Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени получил лицензию категории "А" Международного Союза Биатлонистов (IBU). Эксперты признали его лучшим биатлонным комплексом в России и одним из лучших в Европе.

Центр расположен в 44 км от Тюмени, в сосновом бору около деревень Мичурино и Костылево. Первые областные соревнования и сборы лыжников состоялись на этом месте в 1978 году под руководством Анатолия Мельникова – именно он разглядел данную местность: перепад высот в урочищах. А с 2008 года здесь проходят областные соревнования по лыжным горкам в честь заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России Анатолия Мельникова.

Биатлонист Никита Поршнев из ХМАО-Югры согласен, что в "Жемчужине Сибири" созданы все условия для качественного тренировочного процесса: "Отличное проживание, питание, все находится очень близко. Нам в Тюмени никогда ни в чем не отказывают, так что эмоции только положительные. Если возникают какие-то вопросы, их тут же решают. Например, мы ездили играть на футбольное поле, и нам без проблем предоставили транспорт".

Опытный специалист Андрей Падин с нового сезона работает тренером резервной женской сборной России по биатлону. Подготовку к сезону его подопечные начали в Тюмени. Тренер считает, что "Жемчужина Сибири" уже в ближайшие годы станет основной базой для сборной России по биатлону, пишет "Тюменская область сегодня".

Впереди — начало третьего этапа реконструкции "Жемчужины Сибири". До нового года планируется проложить линии электропередачи, построить и реконструировать несколько систем освещения, построить три подстанции и реконструировать еще одну. Сметная стоимость третьего этапа работ – 141,5 млн. руб. Средства выделяет бюджет Тюменской области.