В "Жемчужине Сибири" на трассу выйдут более 400 российских лыжников

Спортивный лыжный сезон все еще в разгаре – только подводят итоги одних соревнований, как сразу наступает черед других. Так, в биатлонно-лыжном комплексе "Сосновый бор" в Заводоуковске выявили сильнейших спортсменов среди юношей и девушек 15-16 лет. В этом году участники стартов сумели удивить организаторов.

"Не ожидали такого количества лыжников! На старт вышло 268 ребят и девчат из 20 муниципалитетов региона. Эти соревнования значимы тем, что помогают выявлять перспективных спортсменов. В этот раз, к примеру, воспитанник спортивной школы №2 Дмитрий Кожевников стал первым в гонке на 10 километров свободным стилем. Сейчас рассматриваем возможность его участия в российском первенстве. В том, что касается итогов областных стартов, то ожидаемо в лидерах лыжники из ОСШОР Л.Н. Носковой. Хотелось бы отметить и успехи тобольских участников, – прокомментировал исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило.

Впереди юношей и девушек 15-16 лет ждет третий и заключительный этап областных соревнований. На этот раз с 17 по 19 марта они будут состязаться в Тобольске.

А в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" уже завтра стартует первенство России по лыжным гонкам.

Программа соревнований:

8 февраля

11:00 – Спринт. Классический стиль. Квалификация – 1,7 км. Юниорки.

11:30 – Спринт. Классический стиль. Квалификация – 1,7 км. Юниоры.

13:00-14:50 – Финальные, полуфинальные, четвертьфинальные забеги.

9 февраля

11:00 – Раздельный старт. Свободный стиль. Юниорки 10 км.

12:15 – Раздельный старт. Свободный стиль. Юниоры 10 км.

11 февраля

11:00 – Эстафета. Юниорки 4х5 км.

12:10 – Эстафета. Юниоры 4х5 км.

12 февраля

10:00 – Масс-старт. Классический стиль. Юниорки 20 км.

12:00 – Масс-старт. Классический стиль. Юниоры 20 км.

Участниками российских стартов станут 416 лыжников из 50 субъектов страны. Тюменскую область представят 15 спортсменов.