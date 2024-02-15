Замглавы Минспорта рассказал, какой опыт регионам стоит перенять у Тюменской области

Тюмень готовит для сборной команды страны элитных спортсменов высокого уровня и класса, заявил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, подводя итоги рабочей поездки в Тюменскую область.

Алексей Морозов посетил теннисный центр "Лидер", многофункциональный спортивный центр "Олимпия" легкоатлетический манеж, строящиеся спорткомплексы, а перед этим побывал в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" на соревнованиях по лыжным гонкам в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших. По его словам, "Жемчужина Сибири" – объект мирового уровня с широкими возможностями для тренировок проведения соревнований.

"Насыщенный день. Мы осмотрели много спортивных объектов, которые в очень хорошем состоянии. На каждом идет жизнь, занимаются молодые ребята, старшее поколение. Тюмень в очередной раз заявляет о себе на всю Россию. Ну а мы понимаем, какие практики нужно взять, чтобы масштабировать в других регионах", – отметил он.

Морозов также подчеркнул, что регион уделяет большое внимание не только профессиональному спорту, но и массовому и перевыполняет самый главный показатель – количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, подчеркнул Алексей Морозов. В 2024 году он установлен на уровне 55%, Тюменская область уже достигла 61%.

"В работе с населением важнейший момент — использовать спортивную инфраструктуру не только для спортшкол, профессиональных спортсменов, но и для любителей, предоставлять им часы, льготные часы для пенсионеров, льготные условия для трудящегося населения - то есть должно быть максимальное вовлечение, чтобы объект не простаивал. Здесь хорошая практика. Мы ее будем масштабировать обязательно на другие регионы", – сказал Морозов.