Моор предложил тюменцам пару недель в "Жемчужине Сибири" поболеть за лыжников

С 9 февраля Тюмень станет лыжной столицей Всероссийской Спартакиады среди сильнейших спортсменов, глава региона пригласил всех любителей этого вида спорта поддержать спортсменов в их стремлении к победам.

"Какие у вас планы на ближайшие пару недель? Всех любителей спорта ждет наша "Жемчужина Сибири". ... В расписании целых семь соревновательных дней. Спринт, скиатлон, раздельный старт, командный спринт, эстафета, масс-старт. Настоящий праздник для любителей лыж. Смотреть гонки на "Жемчужине" теперь можно и на трассе. Для удобства там оборудуют большой экран и точки общепита. На верхней парковке в дни соревнований откроется дополнительная касса. Для болельщиков предусмотрен трансфер из города", - отметил в своем Telegram-канале губернатор.

Ранее на пресс-конференции Моор заявил, что "Жемчужина" полностью готова к приему спортсменов и проведению соревнований: