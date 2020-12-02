В Тюмени пройдет второй этап кубка России по биатлону

С 3 по 6 декабря в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет второй этап Кубка России и Всероссийские соревнования по биатлону среди женщин и юниорок.

3 декабря в 11.00 спортсменки выйдут на старт суперспринта на 5 км, 5 декабря в 11.00 стартует спринт на 7,5 км, 6 декабря в 10.45 состоятся завершающие соревнования эстафеты на 4 × 6 км среди женщин и 3 × 6 км среди юниорок.

Аналогичные старты пройдут среди мужчин и юниоров на базе Уватского биатлонного центра им. А. Тихонова в эти же сроки.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и профилактикой новой коронавирусной инфекции, зрители на соревнования не допускаются.