Александр Моор поучаствовал в открытии марафона "Путь к победе" в Сладковском районе

Фото: ИА "Тюменская линия"

В Сладковском районе 4августа проходит спортивный праздник: межрайонный командный марафон "Путь к победе", в котором принимают участие 150 физкультурников из 11 муниципалитетов региона. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор выступил на открытии соревнований и пожелал спортсменам удачи.

"Замечательно, что сладковский марафон - это командные соревнования. У вас будет прекрасная возможность проявить характер и силу воли. Но главное в том, что здесь, как и в жизни, побеждает не один человек, а команда единомышленников", - отметил Александр Моор, обращаясь к атлетам.

Марафон "Путь к победе" включает бег на 3 км по пересеченной местности. Спортсмены должны преодолеть 15 искусственных и естественных препятствий, сообщила руководитель социального проекта Надежда Миронова.

"В России много подобных проектов, но соревнования проходят в крупных городах. Мы предоставили сельской молодежи возможность испытать свои силы в экстремальном забеге", - рассказала Надежда Миронова.

Марафон проходит уже второй раз. В 2017 году социальный проект "Путь к победе" выиграл грант областного конкурса "Моя идея" в размере 50 тыс. рублей. Тогда в состязаниях приняли участие 96 жителей Сладковского района. В 2018 году Надежда Миронов приняла участие в форуме молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2018" и выиграла грант "Росмолодежи" в размере 100 тыс. рублей. В результате сладковский экстремальный спортивный турнир вышел на региональный уровень.

В этом году мероприятие собрало около 2 тыс. зрителей. Гости могли не только болеть за марафонцев, но и посоревноваться в спортивной борьбе и сборке-разборке автомата Калашникова, пишет ИА "Тюменская линия".

"Организаторы соревнований пропагандируют здоровый образ жизни. Привлечь к занятиям физкультурой и спортом как можно больше жителей региона, в том числе молодежь, - наша общая цель. В следующем году можно пригласить на марафон команды из других регионов России", - добавил Александр Моор.