"Экстрим ЭКСПО-2018" в Тюмени пройдет трижды. Старт - 20 мая

20 мая в Тюмени лучшие спортсмены региона и страны откроют сезон экстремальных видов спорта. Первая серия фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2018" объединит в себе Drift, ММА, BMX Flatland и Чирлидинг, а призовой фонд фестиваля составит 800 000 рублей. Вход на фестиваль свободный.

Гостей фестиваля ждет насыщенная драйвом программа от лучших спортсменов России. Каждый желающий сможет стать частью фестиваля, приняв участие в интерактивных спортивных площадках.

Фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2018" пройдет на парковке у ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Старт в 10:00 с тренировки Drift. Соревнования в этой дисциплине начнутся в 12:00. В 14:00 состоится официальное открытие фестиваля, пройдут бои ММА. С 16:30 до 18:00 соревнования по BMX Flatland. Параллельно на специально подготовленной площадке представители чирлидинга продемонстрируют мастерство партнерского станта и акробатики.

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Организатором всероссийского фестиваля является Союз экстремальных видов спорта. С 2016 года он традиционно собирает более 14 видов спорта, более 500 спортсменов со всей страны и более 200 000 зрителей.

В 2018 году фестиваль "Экстрим ЭКСПО" представит серию крупных фестивалей, сочетающих в себе профессиональный спорт и захватывающее экстрим-шоу. После майского старта следующие серии фестиваля пройдут в День молодежи в июне и в День города в июле.

В 2017 году "Экстрим ЭКСПО" вошел в ТОП-10 лучших российских спортивных фестивалей лета – рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат" по результатам исследования популярности фестивалей у любителей спорта и активного отдыха в России.

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Больше информации о фестивале и участниках здесь.