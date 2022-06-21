Тюменские проекты по развитию уличной культуры и экшн-спорта обсудили на ПМЭФ

Развитие спортивно-событийного кластера региона обсудили на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Участие во встречах приняли руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, глава Тюмени Руслан Кухарук и президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Иван Шмонин. Министерство спорта поддержит развитие тюменского проекта "Битва на Туре", а в День города 30 июля Тюмень примет фестиваль уличной культуры и экшн спорта "Уличная Классика".

В "Битву на Туре" может войти биатлон

Предложение об усилении и масштабировании проекта "Битва на Туре" прозвучало на встрече Пантелеева, Байсултанова и Шмонина . В 2023 году в проект, помимо сноуборда, автоспорта, ледолазания и лыжного марафона, организаторы могут включить биатлон.

“Из локального мероприятия, организованного инициативной молодежью, проект вырос в международные соревнования, получившие признание не только в России, но и за рубежом. Соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр сначала получили статус Кубка России, а затем и статус континентального Кубка Азии FIS – первого в истории российского сноубординга. Проект стал местом встречи представителей и руководителей из сферы спортивного менеджмента, где обсуждаются стратегические решения для развития индустрии в нашей стране. В 2023 году будем делать Битву на Туре еще масштабнее”, – прокомментировал Иван Шмонин.

Байсултанов отметил, что инициатива Тюменской области – отличный пример крупного объединения разных спортивных направлений на территории РФ. Здесь и уличные, и экстремальные, и олимпийские виды спорта, которые привлекают большое внимание. Минспорт будет поддерживать такой формат и оказывать содействие в развитии и масштабировании проекта.

Тюмень хочет в программу развития уличной культуры

Руслан Кухарук и Ксения Разуваева обсудили включение Тюмени в состав регионов присутствия федеральной программы развития уличной культуры и экшн-спорта "Уличная классика". Формат фестивалей "Уличная классика" вырос в Тюмени: с 2016 года фестиваль экстремальных видов спорта Extreme Expo ежегодно собирал на набережной более 10 видов спорта и неоднократно становился площадкой проведения региональных соревнований и чемпионатов России.

Руслан Кухарук отметил, что фестиваль экстремальных видов спорта Extreme Expo давно стал одной из центральных площадок и неотъемлемым атрибутом празднования Дня города, потом вышел на областной уровень, а затем и на федеральный.

“Сегодня, когда я смотрю на основные концепты реализации федерального проекта "Уличная Классика" и узнаю наши городские проекты, мне очень приятно, что Федеральное агентство по делам молодёжи продвигает такие продукты. В этом году на Дне города мы готовы принять "Уличную классику", чтобы Тюмень стала еще одним городом присутствия федеральной программы”, – Руслан Кухарук.

"Уличная Классика" – комплексная федеральная программа развития уличных культур, современных и экстремальных видов спорта, которые востребованы у молодёжи. Программа реализуется Росмолодежью, Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team), общероссийской общественной организацией "Улицы России" при поддержке Минспорта РФ. В 2022 году в целях объединения представителей локальных комьюнити и формирования спортивных сообществ и организаций в сфере уличных культур, запущена серия фестивалей "Уличная Классика" в разных регионах страны. В Тюмени фестиваль пройдет в День города 30 июля.