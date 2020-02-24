В Тюмени в четвертый раз прошла "Битва на Туре"

Несмотря на теплую погоду, 22 февраля на тюменской набережной и на льду Туры отгремел очередной Всероссийский фестиваль "Битва на Туре – 2020". В этом году он стал более зрелищным и масштабным по количеству участников.

Накануне фестиваля был проведен замер толщины льда и получено разрешение на проведение соревновательных мероприятий на льду реки. Набережная стала площадкой для проведения джиббинг-контеста и соревнований по ледолазанию, а на льду реки прошли межрегиональные соревнования по трековым гонкам, дрифту, и лыжным гонкам.

На открытии фестиваля также прошли кулачные бои. Проведение соревнований по ездовому спорту было отменено из-за погодных условий: рыхлый снег затрудняет прохождение трассы для участников.

В соревнованиях "Биты на Туре – 2020" приняли участие больше 100 спортсменов из Тюмени, Екатеринбурга, Тобольска, Уфы, Москвы, Красноярска, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Кирова и других городов, а зрителями фестиваля стали больше 10 000 человек. Прямая трансляция "Битвы на Туре" в официальной группе фестиваля ВКонтакте в сумме набрала порядка 300 000 просмотров.

Во время торжественного открытия фестиваля глава города Тюмени Руслан Кухарук поздравил тюменцев с праздником и пожелал спортсменам успешных выступлений: "Я рад, что проект активно развивается. Это праздник сильных и активных. Центральной площадкой фестиваля всегда был сноуборд, а в 2018 году этап Кубка России в Тюмени был признан одним из лучших этапов Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр. В этом году фестиваль проходит уже при поддержке федеральных министерств – Ростуризма и Росмолодежи. И сегодня мы с вами стали зрителями и болельщиками соревнований по автоспорту, ледолазанию, лыжным гонкам и сноуборду".

В 2020 году Союз экстремальных видов спорта провели этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр на Воронинских горках, а "Битва на Туре" состоялась на набережной.

Помимо площадок по видам спорта, на набережной работал Extreme Shop: здесь можно было поддержать фестиваль "Битва на Туре", купив один из лотов на краудфандинговой площадке Планета.ру. Кроме того, 60 человек прошли квест по площадкам фестиваля и смогли бесплатно прокатиться на дрифт-такси и подняться над набережной на воздушном шаре.

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Результаты соревнований "Битвы на Туре – 2020":

Сноуборд. Джиббинг-контест

1 место – Виталий Сухомесов (Пермь).

2 место – Юрий Чемодуров (Южно-Сахалинск).

3 место – Вадим Бобрышев (Южно-Сахалинск).

Лучшие трюки показали Дмитрий Згинник (Тюмень) и Антон Муртазин (Екатеринбург).

Ледолазание

1 место – Николай Кузовлев (Тюмень).

2 место – Мария Толоконина (Киров).

3 место – Дмитрий Гребенников (Барнаул).

Также призовые места заняли Сергей Тарасов (Екатеринбург), Вадим Мальщуков (Киров), Екатерина Власова (Москва).

Дрифт

1 место – Павел Дубровин (Тюмень).

2 место – Сахаров Вадим (Тюмень).

3 место – Ярослав Никишин (Тюмень).

Трек-400

Супер-1600

1 место – Денис Саликов (Тюмень).

2 место – Юрий Шарков (Камышлов).

3 место – Максим Новиков (Камышлов).

Д2-юниор

1 место – Владимир Юрченко (Верхняя Пышма).

2 место – Данил Шакиров (Верхняя Пышма).

3 место – Павел Лебедев (Верхняя Пышма).

Д3-мини

1 место – Прохор Грошиков (Верхняя Пышма).

2 место – Андрей Бессмертный (Березовский).

3 место – Себастьян Береснев (Ирбит).

Лыжные гонки

1 место – Степан Тихонов (ЯНАО).

2 место – Вадим Хусаинов (ТВВИКУ).

3 место – Александр Куликов (ТВВИКУ).

4 место – Михаил Зайков (Тюмень).

5 место – Олег Ефимович (Тюмень).

6 место – Дарий Грачев (Тюмень).

На фестивале были соблюдены все нормы безопасности — все мероприятия прошли под пристальным вниманием профессиональных специалистов и городских служб безопасности, сообщает пресс-служба Союза экстремальных видов спорта.

Фестиваль "Битва на Туре" прошел при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени и проекта Visit Tyumen. Соорганизаторами площадок фестиваля выступили региональные федерации: Тюменская областная федерация скалолазания, Тюменская региональная федерация автомобильного спорта, Федерация лыжных гонок и биатлона города Тюмени.

Организатор фестиваля: Extreme Team (Союз экстремальных видов спорта).