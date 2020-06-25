Первым крупным событием Тюмени после пандемии станет коллаборация Extreme Expo и "Морфологии улиц"

26 июля 2020 на тюменской набережной пройдет первое крупное событие после пандемии: коллаборация фестивалей Extreme Expo и "Морфология улиц" объединит направления уличной культуры. Стрит-арт, современные виды спорта, яркое экшн-шоу и dj-сеты на одной площадке — рядом с мультицентром "Контора пароходства". Вход будет свободным.

Новые форматы, площадки и интерактивы для зрителей — жителей и гостей города ждет насыщенная программа от V всероссийского фестиваля современных видов спорта и уличной культуры Extreme Expo и фестиваля уличного искусства "Морфология улиц", которые начинались с локальных тематических мероприятий и за 4 года переросли в события федерального масштаба. Зрители и гости мероприятий смогут пройти квесты по площадкам фестивалей, прокатиться на дрифт-такси или принять участие в мастер-классах по стрит-арту и представленным видам спорта.

Новой площадкой и результатом коллаборации фестивалей станет образовательная программа. В "Конторе пароходства" пройдут лекции и мастер-классы по ивент-менеджменту, социальному проектированию, урбанистике и стрит-арту. Спикерами выступят региональные и федеральные эксперты по профильным направлениям.

Extreme Expo представят в новом формате, который объединит на одной площадке сразу несколько видов спорта. Здесь пройдут соревнования и шоу-программы по скалолазанию, сноуборду в дисциплине джиббинг, дрифту, стантрайдингу, BMX, скейтборду, силовому экстриму, панне, футбольному фристайлу, паркуру, RC Drift, воркауту и ММА. Организаторы "Морфологии улиц" откроют фестиваль — презентуют художников из разных городов России, которые создадут арты в Тюмени этим летом.

“Объединив шестилетний опыт реализации проектов в Тюмени и других городах, рады именно тюменцам впервые представить новую модель Extreme Expo. Пятый юбилейный фестиваль удивит горожан своей динамикой и мощью”, — прокомментировал Иван Шмонин, глава Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team).

Дата и время: 26 июля 2020 | 12:00 - 23:00

Место: набережная города Тюмени, площадка рядом с "Конторой пароходства"

Организаторы: Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team) и мультицентр "Контора пароходства".

Фестивали проходят при поддержке администрации города Тюмени и Департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.

Подробная информация о программе и площадках фестивалей будет обновляться в официальных аккаунтах в соцсетях: Extreme Team и Морфология улиц.