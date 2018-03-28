"Югра"- все. И это точно

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги определил количественный состав участников следующего чемпионата - их 25. "Лада" и "Югра" из Ханты-Мансийска покидают КХЛ.

Решение принято на основании рейтинга, "Лада" и "Югра" его как раз и замыкали. Оценка проводилась по 8 параметрам, которые ранжированы по важности, где самыми главными являются спортивные результаты, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, доля государственного финансирования.

В КХЛ отметили, что сделали свой выбор с учетом следующих факторов: низкие спортивные результаты, высокая доля государственного бюджетного финансирования – 70% ("Лада") и 82% ("Югра"), небольшой спрос у ТВ-аудитории, самый низкий уровень расходов на оплату труда хоккеистов.