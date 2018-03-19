Тюменские лыжники закрыли зимний сезон

В прошедшую субботу, 17 марта, в парке "Затюменский" лыжники закрыли зимний сезон 2017–2018. В гонках приняли участие 260 тюменцев в возрасте от 12 до 74 лет. Юноши и мужчины состязались на дистанции 5 км свободным стилем, а девушки и женщины преодолевали расстояние в 3 км.

В возрастной группе 1999 г.р. и до 39 лет лучшими стали Александр Иванов (СДЮСШОР № 2) и Ольга Трофимчук (село Онохино). Среди спортсменов 2000–2001 годов рождения победу одержали Алексей Шульгин (СДЮСШОР № 2) и Ирина Карькова (ОСШОР Л.Н. Носковой).

В возрастной группе 2002–2003 годов рождения золото у Даниила Окунева (ОСШОР Л.Н. Носковой) и Елизаветы Лупатовой, среди спортсменов 2004–2005 годов рождения — Данилы Иванова и Анастасии Мельниковой (СДЮСШОР № 2).

В группе 40 лет и старше первыми стали Олег Ефимов и Нина Дудочкина ("Вита", Тюмень).

1 /6

Фото: группа "СДЮСШОР № 2" / vk.com