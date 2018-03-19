В Тюмени выпустили открытки к этапу кубка мира по биатлону

Сегодня в продажу поступят почтовые карточки с символикой тюменского этапа кубка мира по биатлону. Их будут продавать в отделениях почтовой связи города Тюмени 625000, а также на гонках по биатлону, которые пройдут в "Жемчужине Сибири" с 22 по 25 марта.

Почтовые открытки с официальной символикой мероприятия выпущены по заказу Тюменского филиала Почты России ограниченным тиражом – 3000 экземпляров.

Погасить почтовую продукцию спортивной и местной тематики можно одним из оттисков: "Спортивный центр Сибири", "Тюменская область" или "Посткроссинг" 19–21 марта в отделении 625000 (ул. Республики, 56) в рабочие часы отделения связи, а также 22–25 марта в "Жемчужине Сибири" с 12:00 до 21:00 часов в крытом шатре у киоска Почты России.

Как рассказали в тюменском филиале Почты России, в 2016 году были выпущены открытки и конверты, посвященные чемпионату Европы по биатлону и чемпионату мира по зимнему плаванию, которые проходили в Тюмени.