Tyumen Cyber Fest 2018 стартовал игрой World of Tanks

В тюменском легкоатлетическом манеже стартовал масштабный турнир по киберспорту Tyumen Cyber Fest 2018, на участие в котором подали заявки 5 тысяч человек.

"Компьютерные игры - второе по важности занятие для людей, которые трудятся в цифровой экономике. На первом месте у них работа, на втором - компьютерные соревновательные дисциплины. Это давно уже не то развлечение, которым увлекаются исключительно школьники - средний возраст игроков намного превышает 25 лет. Если мы хотим интегрироваться в это сообщество и активно продвигать Тюменскую область, как инвестиционную площадку для IT-проектов, то турнир по компьютерным играм - отличный способ для этого", - отметил директор областного департамента по общественным связям Павел Белявский в интервью обозревателю ИА "Тюменская линия".

Первый день турнира посвящен популярной игре World of Tanks. В личном зачете в соревнованиях участвуют 115 человек, в командном - 67 команд. Для участников фестиваля Tyumen Cyber Fest 2018 и многочисленных болельщиков в легкоатлетическом манеже работают множество интерактивных площадок и арт-объектов, фотозоны с 3D-метками, страйкбольный тир, выставка оружия, фуд-корт.

Фестиваль I 2018 завершится 18 марта. С программой турнира можно ознакомиться на сайте кибертюмень.рф.